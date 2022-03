Diese beiden verstehen sich einfach richtig gut! Oana Nechiti (34) verkündete im Oktober 2021 zuckersüße News: Sie und ihr Partner Erich Klann (34) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Im Netz nimmt die ehemalige Let's Dance-Tänzerin ihre Fans auf ihrer Schwangerschaftsreise mit und teilt viele Babybauch-Updates! Die Geburt könnte schon bald bevorstehen. Nun posierte Oana im Netz mit Faisal Kawusi (30) – Bauch an Bauch!

Auf Instagram teilte die werdende Mama einen Schnappschuss mit dem Komiker. 2017 war Oana seine Tanzpartnerin bei "Let's Dance" – auch fünf Jahre später bilden die beiden immer noch ein cooles Duo. Auf der Aufnahme stehen die hochschwangere Oana und Faisal voreinander. Während der Das große Promibacken-Kandidat seinen Bauch deutlich herausstreckte, musste sich Oana dabei eher weniger Mühe geben. Sie präsentierte strahlend ihre XXL-Babykugel. "Sicherheitsabstand ist da", schrieb Oana dazu. War es möglicherweise das letzte Foto ihrer großen Kugel?

Zuletzt entspannte die Tänzerin mit ihrer kleinen Familie bei einem sonnigen Tagesausflug in Holland. Dort hat Oana wohl erst so richtig gemerkt: Diese Reise könnte die letzte zu dritt gewesen sein. Andererseits möchte die Beauty ihr zweites Kind so gerne schon bald in den Armen halten. "Wir sind alle so neugierig und freuen uns auf unser kleines Wunder", hatte sie unter einem Babybauch-Foto geschwärmt.

ActionPress / gbrci / Future Image Faisal Kawusi 2018

Instagram / faisal.kawusi Oana Nechiti und Faisal Kawusi im Juli 2021

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti im Februar 2022

