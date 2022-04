Das harte Let's Dance-Training macht sich nicht nur bei den Performances, sondern auch auf der Waage bezahlt. Um jeden Freitag in der Tanzshow abliefern zu können, üben die Kandidaten fast täglich. Die teilweise neun Stunden Sport am Tag sorgen dafür, dass bei manchen Teilnehmern richtig schnell die Pfunde purzeln. Mike Singer (22) hat sogar schon sechs Kilo abgenommen. Seine Konkurrentin Amira Pocher (29) kommt bislang etwa auf die Hälfte – und ist darüber ziemlich froh. "Ich liebe es! Ich kann alles weiterhin essen, nehme aber nicht zu", schwärmte die Moderatorin in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de