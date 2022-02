Faisal Kawusi (30) zeigt sich von einer anderen Seite. Der Komiker kämpft derzeit bei Das große Promibacken unter anderen gegen Sarah Harrison (30) und Natalia Avelon (41) um den goldenen Cupcake. Dabei stellt er Woche für Woche sein Backtalent unter Beweis und sorgt gerne auch mal für einen Lacher. Doch heute konnten die Zuschauer den Comedian neu kennenlernen: Faisal brach bei der Präsentation seines ersten Backwerks in Tränen aus.

"Das ist wohl für mich die wichtigste Torte, die ich mache in unserem ganzen Wettbewerb", teilte der TV-Star der Jury mit. In das Gebäck hatte der 30-Jährige drei Farben eingebaut, die für ihn eine wichtige Bedeutung haben. "Schwarz, Rot, Grün steht für meine Heimat, für Afghanistan. [...] Das Schwarz steht für die dunkle Vergangenheit, die das Land durchlebt hat, das Rot steht für das Blut, was vergossen wurde und das Grün steht für eine hoffnungsvolle Zukunft", erklärte Faisal und begann zu weinen.

Mit seiner Torte wolle der Komiker seinen Fans sowie seinen Landsleuten klar machen, dass er seine Herkunft nicht vergessen habe. "Ich glaube, dass sich viele Afghanen darüber freuen werden, dass auch ich nicht vergessen habe, wo ich herkomme und auch ich nicht vergessen habe, auf wessen Schultern ich stehe", äußerte er.

