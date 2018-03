Laufsteg-Trauma bei Neele Bronst (20)! Während des Finales von Germany's next Topmodel hatte die Kandidatin plötzlich ein Problem mit ihrem Kleid. Beim Walk der Top 20 wickelte sich durch die Windmaschine die lange Schleppe um ihre Beine. Die 20-Jährige wurde sie nicht mehr los und bekam Panik! "Ich wäre wirklich beinahe von der Bühne gelaufen. Ich hatte einen Schweißausbruch und hätte fast angefangen zu weinen", berichtete sie Promiflash am Mittwoch im Interview. Kurz hatte sie sich überlegt, in einem geeigneten Moment die Bühne zu verlassen. Aber sie blieb professionell und zog den Walk komplett durch. Außer uns ist das Malheur anscheinend auch niemandem aufgefallen!



