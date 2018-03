Neues aus dem Urlaub in der Sonne von Sarah Lombardi (24), ihrem Freund Michal und Söhnchen Alessio (1). In ihrer App postete Sarah nun ein Bild, auf dem sie ausgelassen mit ihrem Kleinen herumalbert. Ob Michal hier auf den Auslöser gedrückt hat? Die Fans fänden es sicherlich toll, wenn es in Zukunft mehr von diesen Bildern von Sarah und Alessio geben würde.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de