Diese Bilder können sich doch wirklich sehen lassen! Sarah Lombardi (24) genießt im türkischen Belek gerade eine Auszeit mit ihrem Freund Michal und Söhnchen Alessio (1). Bei den heißen Temperaturen in dem Urlaubsort läuft die Sängerin am liebsten nur im Bikini bekleidet am Hotelpool entlang. Und der Sommer-Body der 24-Jährigen kann sich wirklich sehen lassen: In ihrem Zweiteiler macht die junge Mama eine überaus gute Figur. Bei den Bildern sind ihre Figursorgen auf jeden Fall völlig unbegründet. Erst vor Kurzem verriet die einstige DSDS-Zweite auf Facebook nämlich folgende Trainingsziele: "Ich möchte natürlich trotzdem ein paar Kilos noch runter haben, einfach die jetzt von der Schwangerschaft drauf sind. Es ist zwar schon zwei Jahre her, aber trotzdem hat man ja so seine Problemzonen."



