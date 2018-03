Julien Bam (28) hat allen Grund zum Feiern: Der YouTube-Star räumt beim Webvideopreis gleich drei der begehrten Trophäen ab. Einen Award erhält er für das beste interaktive Video, einen für sein 2-Millionen-Abo-Special und einen für eine Social-Influencer-Kampagne – was für eine Bilanz! Der Online-Entertainer ist schon lange kein Unbekannter mehr. Er drehte bereits witzige Videos mit Stars wie Dwayne "The Rock" Johnson (45), Kevin Hart (37) und Lena Meyer-Landrut (26). Auch bei den YouTube-Kollegen ernten Juliens aufwendige Clips großen Respekt: Dagi Bee (22) lobte ihn gegenüber Promiflash in höchsten Tönen! "Er ist ein superherzlicher Mensch und gibt sich so viel Mühe mit seinem ganzen Team. Er macht die besten Videos aus Deutschland”, schwärmte sie.



