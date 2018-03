Läuten bei Pietro Lombardi (24) bald die Hochzeitsglocken? Am Wochenende war der ehemalige DSDS-Sieger Gast bei einer Trauung – und ließ seine Fans via Snapchat daran teilhaben. Beim Luftballon steigen lassen schien der Sänger ordentlich Spaß zu haben. Wurden beim Musiker Erinnerungen wach? Denn im März 2013 gab er Sarah (24) das Jawort. Das Paar ist mittlerweile wieder getrennt. Aber bei der traumhaften Location und der Musik kam der "Call My Name"-Interpret richtig ins Schwärmen: "Wenn man das hört, will man wieder heiraten", erklärte er. Aber dann folgte ein herzhaftes Lachen. Ganz so ernst scheint Pietro die Hochzeitspläne also nicht gemeint zu haben.



