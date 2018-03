Pietro Lombardi (24) richtet sich an die Damenwelt. Der DSDS-Sieger von 2011 genießt aktuell sein Singleleben in vollen Zügen. Das Thema Frauen spricht er höchstens an, wenn er für einen seiner Kumpels auf der Suche nach einer neuen Freundin ist. Das kommt gar nicht so selten vor. Mit seinen Bros verbringt er schließlich nach der Trennung von Sarah (24) richtig viel Zeit – und versucht sie auf Snapchat immer wieder zu verkuppeln. In der Vergangenheit startet der Sänger bereits Aufrufe für seine Buddys Stefano Zarrella und Antar. Diesmal trifft es seinen Fitnessstudio-Kollegen Burak. Ein kleines Witzchen in eigener Sache reißt Pie dabei aber auch noch: "Burak sucht Frau. Ich suche keine – weil, die muss mich suchen."



