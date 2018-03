Ist da etwa Liebe in der Luft? DSDS-Star Pietro Lombardi (24) sucht für seinen Single-Kumpel und Manager Stefano Zarrella eine Freundin. Bereits vor wenigen Tagen startete der Sänger einen Aufruf, um den kleinen Bruder von Moderator Giovanni Zarrella (39) an die Frau zu bringen. Jetzt scheint seine Mission geglückt zu sein: "Das erste Date für München steht! Er freut sich wie ein kleiner Junge", schreibt Pietro zu einem kurzen Snapchat-Clip mit dem grinsenden Stefano. Offensichtlich ist der Papa des kleinen Alessio (1) ein ziemlich erfolgreicher Amor! Pietro und Stefano verbrachten einige Tage in der bayrischen Hauptstadt, weil der Sänger dort ein Konzert hatte.



