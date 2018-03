Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen! Anna-Maria Zimmermann (28) stürmt gerade die Ballermann-Charts mit ihrem neuen Song "Himmelblaue Augen". Doch auf den hatte sie zuerst überhaupt keine Lust – sie wollte ihrem Produzenten tatsächlich eine Abfuhr für den Ohrwurm geben. Das plauderte die Schlagersängerin jetzt gegenüber Promiflash aus: "Ich bin ja eigentlich immer so ein Mensch: Ich mach nur das, was ich will und sonst mach ich das nicht und bei dem Song war’s wirklich so, dass mein neuer Produzent mich echt überredet hat." Doch die Überzeugungsarbeit ihres Teams hat gefruchtet: Anna-Maria entschied sich schließlich doch dazu, das Lied einzusingen – und stieg damit auf Platz vier der Ballermann-Charts ein (Stand: 6. Juni 2017).



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de