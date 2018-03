Modelmama Heidi Klum (44) weiß noch immer, wie sie alle Blicke auf sich ziehen kann. Die schöne Moderatorin trug bei den CFDA Fashion Awards in New York City ein weißes Designerkleid mit Mega-Dekolleté. Die blonde Vierfach-Mama sorgte mit ihrem tiefen Ausschnitt für großes Blitzlichtgewitter. Doch die 44-Jährige ließ nicht nur vorne tief blicken, auch ihre sexy Kehrseite setzte sie in Szene, denn ihr Schlitz am Rücken ging beinahe bis zum Poansatz. Der weit ausgeschnittene Dress wurde von Heidis gutem Freund Zac Posen designt – der Amerikaner war an diesem Abend auch stets an der Seite der Germany's next Topmodel-Jurorin. Die zwei herzten sich auf dem Red Carpet und lächelten um die Wette.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de