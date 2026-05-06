Heidi Klum ist sehr stolz auf "Teufel trägt Prada 2"-Cameo

Heidi Klum (52) ist tatsächlich in "Der Teufel trägt Prada 2" zu sehen – und das Model ist begeistert, dass ihr kurzer Auftritt es in den Schnitt geschafft hat. Bei der Weltpremiere des Films am 20. April in New York City zeigte sich Heidi auf dem roten Teppich in einem fließenden, türkisfarbenen Kleid. Außerdem präsentierte sie passend zum Filmstart in Kooperation mit der Vodkamarke Grey Goose einen speziellen Cocktail. Der Martini trägt den Namen "The Devil's Roast" und ist inspiriert von Miranda Priestlys berühmter Latte-Bestellung aus dem Film, wie People berichtet.

Gegenüber People verriet Heidi, dass sie schon für den ersten Teil dabei war – allerdings nur in einem winzigen Auftritt. Umso größer war die Erleichterung, als sie merkte, dass ihre Szene diesmal nicht auf dem Schnittboden landete: "Manchmal macht man solche Dinge und schaut sich dann den Film an und denkt: 'Wo zum Teufel bin ich eigentlich? Ich war gar nicht drin.' Also war ich super aufgeregt, dass ich es in den Film geschafft habe, auch wenn es superkurz ist – ich habe meine Szene mit Emily Blunt." Zum Cocktail: Der "The Devil's Roast" ist zwar von Priestlys Starbucks-Bestellung inspiriert, kommt aber – anders als im Film – erfrischend kühl daher und nicht "siedend heiß".

Dass Heidi keine Angst vor kleinen Rollen in großen Produktionen hat, bewies sie schon mehrfach. "Im Laufe der Jahre hatte ich das große Glück, in einigen der bekanntesten Fernsehserien und Filme mitwirken zu dürfen, wo ich kleine Gastauftritte hatte", so Heidi zu People. Neben Eva Longoria (51) in "Desperate Housewives", Michael J. Fox (64) in "Spin City" – für ganze sechs Folgen – und Sarah Jessica Parker (61) in "Sex and the City" war sie auch in "Oceans Eight" an der Seite von Sandra Bullock (61) zu sehen. Schon bevor ihr Cameo in "Der Teufel trägt Prada 2" offiziell bestätigt war, hatten Fans sie am Set der Produktion in New York City erkannt, wo sie in verschiedenen Outfits fotografiert worden war.

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Getty Images Heidi Klum bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2" im Lincoln Center in New York.

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IMAGO / ABACAPRESS Meryl Streep und Stanley Tucci am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum am Set von GNTM