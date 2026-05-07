Christina Applegate ist nach Klinik auf Weg der Besserung

Aufatmen bei den Fans von Christina Applegate (54): Ihre Freundin und Podcast-Kollegin Jamie-Lynn Sigler (44) hat jetzt ein positives Update über den Gesundheitszustand der Schauspielerin geteilt. In der Talkshow "Watch What Happens Live" versicherte Jamie-Lynn, dass es Christina wieder besser gehe. "Sie wird stärker, es geht ihr gut. Wir lieben sie", sagte die Schauspielerin dort. Christina musste zuletzt immer wieder medizinische Behandlungen in Anspruch nehmen.

Beide Schauspielerinnen leiden an Multipler Sklerose und sprechen in ihrem gemeinsamen Podcast "MeSsy" offen über ihre Erfahrungen mit der chronischen Erkrankung. Derzeit pausiert Christina bei dem Format, Jamie-Lynn übernimmt die letzten Folgen als Solo-Moderatorin. Im Gespräch mit Andy Cohen (57) betonte Jamie-Lynn nun, wie wichtig ihr und Christina der Podcast ist: "Es ist ehrlich gesagt einfach eine Möglichkeit für sie und mich, offen und ehrlich über das zu sprechen, womit wir uns auseinandersetzen. Und ich glaube, wenn man sehr konkret über das spricht, was man durchmacht, wird es universell, weil wir alle einfach unser Bestes versuchen." An Menschen, die ebenfalls mit MS kämpfen, richtete sie außerdem einen eindringlichen Appell: "Geht diesen Weg nicht alleine. Drückt eure Gefühle aus – eure Freunde und eure Familie sind da, um euch zu unterstützen."

Christina hatte ihre MS-Diagnose im Jahr 2021 öffentlich gemacht. Jamie-Lynn wiederum kämpft bereits seit über 20 Jahren mit der Krankheit, die während ihrer Zeit in der Serie "Die Sopranos" diagnostiziert wurde. Aus Angst vor einer Stigmatisierung schwieg sie jedoch 15 Jahre lang über ihre Erkrankung, bevor sie 2016 an die Öffentlichkeit ging. Beide Schauspielerinnen haben ihre Erfahrungen mit MS inzwischen auch in Buchform verarbeitet: Christina in ihrer Biografie "You with the Sad Eyes", Jamie-Lynn in ihrem aktuell erschienenen Buch "And So It Is...: A Memoir of Acceptance and Hope". Christina hatte sich nach Bekanntwerden ihres Klinikaufenthalts im April bereits selbst über Instagram mit einem ergreifenden Post bei ihren Fans gemeldet. "Gesundheitliche Probleme begleiten mich ständig, aber ich bin eine starke Frau und werde jeden Tag stärker und besser", schrieb sie. Nun dürfen sich die Fans der beliebten Schauspielerin über Jamie-Lynns jüngstes Update zu Christinas Gesundheitszustand freuen – und auf eine baldige Rückkehr zum "MeSsy"-Podcast hoffen.

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Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jamie-Lynn Sigler und Christina Applegate

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Getty Images Jamie-Lynn Sigler beim Tribeca Festival 2025 im BMCC Theater in New York