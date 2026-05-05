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So kreativ waren die Stars auf der Met Gala 2026 unterwegs

So kreativ waren die Stars auf der Met Gala 2026 unterwegs

- Marina Birner
Lesezeit: 2 min

Die Met Gala 2026 von Gastgeberin Anna Wintour (76) hat wieder einmal für unvergessliche Modemomente gesorgt. Unter dem Motto "Costume Art" mit dem Dresscode "Fashion Is Art" präsentierten die Stars am Montagabend im New Yorker Metropolitan Museum of Art ihre kreativsten Looks. Heidi Klum (52) erschien als lebende Marmorskulptur und ließ sich mithilfe von Prothetik-Makeup-Künstler Mike Marino in Raffaelle Montis "Veiled Vestal" von 1847 verwandeln. Madonna (67) setzte auf ein komplett schwarzes Saint Laurent-Ensemble, das von der surrealistischen Malerin Leonora Carrington inspiriert war. Es bestand aus einem Geisterschiff-Kopfschmuck, einem Satinkleid mit Spitze, einem Cape und schwarzen Plateau-Boots, begleitet von sieben Hofdamen mit transparenten Augenbinden. Sabrina Carpenter (26) erschien in einem Dior-Tüllkleid, das mit Szenen aus dem 1954er-Filmklassiker "Sabrina" mit Audrey Hepburn (†63) bestickt war.

Auch viele weitere Stars überzeugten mit aufwendigen Kreationen. Katy Perry (41) trug eine verspiegelte Maske, die sich wie eine Tür öffnen ließ und ihr Gesicht dahinter enthüllte. Sängerin SZA (36) schwebte in einem Bode-Entwurf aus Vintage-Stoff mit floralen Verzierungen und Schmetterlingsflügeln in Gelb- und Goldtönen. Naomi Osaka (28) erschien nach fünf Jahren Abwesenheit wieder auf der Met Gala und strahlte in einem aufwendigen elfenbeinfarbenen Mantel von Robert Wun mit roten Kristallen und Federn. Emma Chamberlain (24) ließ sich von den großen Malern inspirieren und trug ein Mugler-Kleid, das dem Gemälde "Sternennacht" von Vincent van Gogh ähnelte. Olivia Wilde (42) kombinierte ein schulterfreies schwarzes Thom-Browne-Kleid mit weißem Tüllunterrock – und einem versteckten Leder-Gitter auf der Rückseite.

Die diesjährige Met Gala, die für strenge Regeln und Kleiderordnungen bekannt ist, sorgte damit einmal mehr für modische Highlights und viel Star-Power. Darüber hinaus brach sie zudem einen finanziellen Rekord: Während die Veranstaltung im Vorjahr bereits umgerechnet 26,5 Millionen Euro für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art einsammelte, waren es in diesem Jahr stolze 35,8 Millionen Euro, die zusammenkamen.

Heidi Klum bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York
Getty Images
Heidi Klum bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York
Madonna bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City.
Getty Images
Madonna bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City.
Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.
Getty Images
Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.
Katy Perry bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York
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Katy Perry bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York
SZA bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York
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SZA bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York
Naomi Osaka bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.
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Naomi Osaka bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.
Emma Chamberlain bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.
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Emma Chamberlain bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.
Olivia Wilde bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City.
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Olivia Wilde bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City.
Wie gut fandet ihr die Umsetzung des Met-Gala-Mottos "Fashion Is Art"?
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