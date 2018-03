In der vergangenen Staffel von Germany's next Topmodel mussten die Kandidatinnen nur mit Dessous bekleidet in aller Öffentlichkeit mit sexy Männermodels auf Tuchfühlung gehen und sogar küssen. Neele Bronst (20) war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschieden, hat aber eine klare Meinung dazu. Beim Webvideopreis in Berlin verriet sie im Interview mit Promiflash: "Bestimmt hätte ich es gemacht, wenn ich beim Shooting gewesen wäre und Heidi hätte gesagt, so, küsst euch jetzt mal."



