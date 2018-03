Gibt es bald einen Song von Schlager-Queen und Allroundtalent Helene Fischer (32) und Rapper Ali As (37)? Promiflash trifft den gebürtigen Münchner in der deutschen Hauptstadt und hakt mal nach: "Bei Helene Fischer ist es so. Also musikalisch ist es so eine Sache. Damit hab ich halt wirklich nichts am Hut. Ich frag mich auch immer, wer damit irgendwas am Hut hat." Oha, das klingt ja nach keinem Helene-Feature auf der nächsten Platte?! "Das ganze Schlagerzeugs ist ja jetzt auch schon so abgegrast. Jetzt wird es vielleicht auch mal wieder Zeit für das nächste Level. Sie soll mal anrufen bei mir, dann können wir ja da mal geile Songs machen," appelliert Ali. Na, ob die Sängerin bei diesem Angebot zum Hörer greift?



