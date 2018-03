Beim Thema Alessio hört für Sarah Lombardi (24) der Spaß auf! Die Sängerin muss sich im Netz seit der Trennung von Pietro (25) immer wieder heftige Kritik gefallen lassen. Doch sobald die Hater gegen ihren Sohnemann schießen, muss sich die junge Mama einfach zur Wehr setzen. So rechtfertigt sie sich in einem Facebook-Clip jetzt dafür, dass der knapp Zweijährige immer noch Windeln trägt: "Ich denke, je mehr man so etwas erzwingen will, umso weniger funktioniert es. Und je lockerer man damit umgeht, umso eher funktioniert es von ganz alleine. (...) Ich glaube nicht, dass er mit 30 noch eine Windel umhat", nimmt sie die Diskussion mit Humor.



