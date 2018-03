Was für ein schönes Paar! Fußballer Toni Kroos (27) und seine Frau Jessica waren am Freitag in Köln die Gastgeber der "Toni Kroos Stiftungsgala 2017". Eine echte Rarität war dabei ihr gemeinsamer Gang über den Red Carpet, denn eigentlich sieht man das Traumpaar nur sehr selten auf öffentlichen Veranstaltungen. Für die eigene Stiftung machen der Kicker und seine Liebste da aber natürlich eine Ausnahme – und verzaubern mit ihrem verliebten Auftritt einfach alle!



