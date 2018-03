Schluss mit Reality-TV! Sebastian Pannek (30) und Clea-Lacy Juhn (26) lernten sich in der letzten Staffel von Der Bachelor kennen und lieben. Auf weitere Formate dieser Art haben die Zwei aber gar keine Lust mehr, wie Basti Promiflash verriet: "Reality-Sachen müssen auf jeden Fall jetzt erstmal nicht sein. Das haben wir hinter uns, alles andere hört man sich an und dann entscheiden wir zusammen, okay, worauf haben wir beide Bock."



