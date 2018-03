Wird die Schlacht um Bachelorette Jessica Paszka (27) heißer als gedacht? Auf jeden Fall, wenn es nach Denise Temlitz geht! Die Ex-Bachelor-Kandidatin wünscht sich von den Teilnehmern nämlich, dass die sich im Kampf um Jessica so richtig ins Zeug legen. "Männer, ihr müsst jetzt auch mal Vollgas geben und kämpfen um die Jessica! Ich glaube, es bringt nichts, wenn man ruhig in der Ecke sitzt und nicht kämpft", sagte sie Promiflash. Über so viel Action freut sich bestimmt nicht nur Jessica, sondern auch das Publikum!



