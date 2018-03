Das Leben in der Bachelor-Villa wirkt auf den ersten Blick traumhaft und luxuriös! Den Girls wird dort so einiges geboten: Ein riesiger Pool, schönes Wetter und eine fantastische Aussicht auf die Skyline von Miami. Doch der Aufenthalt ist nicht so rosig wie es scheint, denn die Ladys müssen sich dort an strikte Regeln halten. "Raus durften wir nicht, Musik hören durften wir nicht, Bücher lesen durften wir nicht. Also womit beschäftigst du dich. Wahrscheinlich mit lästern", eröffnete Finalistin Erika Dorodnova (26) im Promiflash-Interview. Sie schaffte es in der diesjährigen Staffel nur auf den zweiten Platz und brauchte eine Weile, um über Sebastian Panneks (30) Entscheidung hinwegzukommen.



