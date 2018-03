Sarah Lombardi (24) hat es nicht immer leicht: Egal was die Sängerin postet, immer wieder bricht über ihr ein ausgewaschener Shitstorm herein! Die fiesen Kommentare lässt sie sich schon länger nicht mehr gefallen, doch jetzt konterte sie auf eine ganz besondere Art und Weise. Auf Facebook postete sie ein Video von sich, wie sie niedlich vor sich hintänzelt, und nahm mit dem dazugehörigen, überspitzt kritischen Text allen Hatern gleich den Wind aus den Segeln: "Was macht ihr Schönes? Lasst mich raten: Hose zu kurz, Oberteil zu kurz, die Ärmel sind auch zu kurz, zu braun, das Gras ist zu hoch, die Wand dahinter ist kaputt und schmutzig... Es scheint die Sonne. Der Schatten ist rechts statt links."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de