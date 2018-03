Er mutiert zum Adrenalin-Junkie! Marvin Albrecht (28) hatte mit der Trennung von Anna Hofbauer (29) sichtlich zu kämpfen. Jetzt hat der Ex-Bachelorette-Kandidat offenbar etwas gefunden, das ihn von seinem Herzschmerz ablenkt. Er wagt tatsächlich einen Fallschirmsprung und lässt seine Fans bei Instagram an dem waghalsigen Abenteuer teilhaben. "Was für ein Erlebnis, Wahnsinn!!! Leider kann ich dieses Gefühl kaum in Worte fassen", berichtete er seinen Followern nach dem Sprung. Marvin hat jetzt Blut geleckt und der nächste Nervenkitzel steht bereits in den Startlöchern!



