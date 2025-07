Aus diesem Grund geht Stevie Wonder niemals in Rente

Stevie Wonder (75), der legendäre Musiker, hat in einem neuen Interview mit dem Podcast "Sidetracked" der BBC verraten, dass er auch mit 75 Jahren nicht daran denkt, in den Ruhestand zu gehen. Der 25-fache Grammy-Gewinner erklärte der Gastgeberin Annie Mac am 21. Juli, dass er weiterhin Musik machen werde, solange er lebt. "Solange du atmest, solange dein Herz schlägt, gibt es mehr für dich zu tun", teilte Stevie mit und fügte hinzu: "Ich werde nicht aufhören, das Geschenk, das durch meinen Körper fließt, zu nutzen." Für ihn sei das Schaffen und Performen von Musik keine Arbeit, sondern ein Daseinszustand, der nicht einfach beendet werden könne.

Stevies Leidenschaft zeigt sich auch in seiner aktuellen Tour "Sing Your Song! As We Fix Our Nation's Broken Heart", in deren Rahmen er noch in Städten wie Pittsburgh, New York City und Atlanta auftreten wird. Zu Jahresbeginn begeisterte er zudem seine Fans in Großbritannien mit der "Love, Light & Song UK Tour". Während eines Auftritts in Cardiff sorgte er mit einem humorvollen Kommentar zu lang anhaltenden Gerüchten, dass er vielleicht doch sehen könne, für Schlagzeilen. "Ihr alle wisst, dass es diese Gerüchte gibt, dass ich sehen kann, oder?", scherzte der Musiker und spielte damit auf eine der hartnäckigsten Theorien über ihn an.

Seit seinem zwölften Lebensjahr, als Stevie sein erstes Studioalbum veröffentlichte, hat er die Musikwelt geprägt und Hits wie "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours", "Superstition" und "I Just Called to Say I Love You" hervorgebracht. Für Stevie sind Songs wie Kinder, die ihn ein Leben lang begleiten: "Sie sind Äußerungen des Geistes in dir", erklärte er im Podcast. Auch abseits der Bühne scheint er nie die Freude am Musizieren verloren zu haben. "Ich liebe es, was ich tue", sagte Stevie und untermauerte damit seine unermüdliche Lebenseinstellung, die ihn seit jeher auszeichnet.

Getty Images Stevie Wonder, Juni 2025

Sänger Stevie Wonder

Getty Images Stevie Wonder bei einem Auftritt im September 2018