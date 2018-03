Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) auf den Spuren ihrer Hochzeit? Beim diesjährigen Pferderennen in Ascot zeigten sich die Royals jetzt mal wieder von ihrer besten Seite. Die Eltern von Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) strahlten um die Wette – und erinnerten mit ihren eleganten Looks an ein echtes Brautpaar!



