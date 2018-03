Ob nun Michael Patrick (39), ehemals Paddy, seine Schwester Maite (37) oder der Rest der Kelly Family – die Mitglieder der Kultfamilie erleben aktuell fast allesamt ein musikalisches Comeback. Nova Meierhenrich (43) freut sich besonders darüber, denn sie kennt die Kellys schon seit Jahren. Als Moderatorin verschiedener Jugendmagazine, wie etwa Bravo TV, begleitete sie die Band während ihrer Blütezeit in den Neunzigerjahren regelmäßig. Fan ist sie aber sogar schon länger! Am Rande der Aspria-Sommerparty in Hamburg erinnert sich Nova im Promiflash-Interview: "Das erste Mal gesehen habe ich sie in der Fußgängerzone meiner Heimatstadt, da war ich 14 oder so. [...] Ich weiß noch, Angelo war damals höchstens fünf Jahre alt und hat auf der Bühne gestanden und 'Come Down Moses' geschmettert, mit einer Stimme die jedem die Schuhe ausgezogen hat. So ein kleiner Dötz mit Haaren bis zu den Kniekehlen. Ich war damals schon geplättet."



