Der 16. Juli naht! Und das bedeutet: Die siebte Staffel von Game of Thrones startet. Ein neuer Trailer heizt nun die Vorfreude der Serienfans an, denn er ist nicht nur länger als der letzte, sondern auch noch spannender und epischer. Alle Schlüsselfiguren der dramatischen Handlung haben ihren Trailer-Moment. Neben Drachen-Lady Daenerys (Emilia Clarke, 30) stehen dabei aber vor allem sie im Fokus: Sansa Stark (Sophie Turner, 21) und Jon Snow (Kit Harington, 30), der die rivalisierenden Familien gegen die Weißen Wanderer vereinen will. Der Winter ist da!



