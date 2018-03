Anlässlich des National-Selfie-Day am 21. Juni postete die Hotelerbin Paris Hilton (36) die Top zehn ihrer liebsten Ego-Schnappschüsse auf Instagram. Dabei demonstrierte sie wieder Mal, was sie besonders gut kann: sexy posieren! Auf den Fotos zeigte der Reality-Star mehrmals fast ihre nackte Oberweite, schaute verführerisch in die Kamera und präsentierte sich in einem Hauch von Nichts. Sie ist und bleibt einfach eine Selfie-Queen!



