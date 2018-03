Wieso auf geschulte Hände setzen, wenn man das Hairstyling auch in den heimischen vier Wänden erledigen kann. Im Falle von Dagi Bee (22) nimmt die Haar-Routine jetzt völlig neue Formen an. Die YouTuberin lässt sich nämlich kurzerhand von ihrem eigenen Hund frisieren – und der scheint ordentlich Gefallen daran zu finden. Via Snapchat teilt sie das tierische Vergnügen mit ihren Fans und die bekommen Dagi ganz nebenbei völlig ohne Make-up zu Gesicht. Gemütlich kuschelt sie im Bett, während Hundedame Zula immer wieder nach ihren zerzausten Strähnen schnappt. Kein Wunder, dass der sonst topgestylten Blondine DAS nicht ganz so geheuer ist...



