Vor zehn Jahren lief die letzte Episode von O.C. California im deutschen TV. Nach vier Staffeln war Schluss, aber womöglich nicht für immer? Rachel Bilson (35) heizt die Gerüchte ordentlich an. "Ich bin immer offen für so was. Allerdings weiß ich nicht, wie es aussehen würde, jetzt wo unsere Figuren alt sind. Ich weiß nicht, was sie jetzt mit 30 Jahren machen", erzählt die Schauspielerin im Interview mit E! News. Bei einer Sache ist sich die Summer-Darstellerin allerdings sicher: Ihr Seriencharakter hätte mit Seth Cohen (Adam Brody, 37) mehrere Kinder.



