Deshalb "darf" Rachel Bilson keine weiteren Kinder bekommen

Eine deutliche Ansage. Rachel Bilson (42) wurde durch ihre Rolle in der Serie "O.C., California" weltweit bekannt. Doch während sie für ihren Beruf immer wieder in neue Charaktere schlüpft, hat sie privat seit einigen Jahren eine feste Rolle – die als Mutter. 2014 brachte die Beauty mit ihrem Ex Hayden Christensen (42) eine Tochter zur Welt. Obwohl die Schauspielerin nie verraten hat, ob die Familienplanung damit vollständig abgeschlossen ist, ist die Situation für ihren Spross klar: Rachels Tochter will keine Geschwister haben!

"Sie ist so beharrlich. Sie sagt: 'Du darfst kein Baby haben'", erzählt die 42-Jährige in ihrem Podcast "Broad Ideas" und berichtet weiter: "Sie sagte: 'Nein, du bekommst kein Baby, Mama.'" Doch auch wenn die Ansage ihrer Kleinen wohl kaum deutlicher sein könnte, scheint Rachel die Situation gelassen zu sehen. Dabei nennt sie auch einen möglichen Grund für die Einstellung von Töchterchen Briar Rose: "Na ja, wir hatten ja bisher auch nur uns. Sie ist fast neun, [...] also ist sie sehr an unsere kleine Gruppe gewöhnt."

Während die "Hart of Dixie"-Darstellerin in der Vergangenheit nur wenig Erfolg in der Liebe gehabt hatte, könnte sich das vielleicht schon bald ändern. Erst kürzlich wurde Rachel mit Garrett Hedlund (39) bei einem gemeinsamen Abendessen in West Hollywood gesichtet. Bilder, die Daily Mail veröffentlichte, zeigten die Schauspieler auffällig vertraut miteinander.

Getty Images Rachel Bilson, 2020

Getty Images Rachel Bilson, Schauspielerin

Getty Images Garrett Hedlund, 2022

