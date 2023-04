Ex-Paar Rachel Bilson und Hayden verreisen sogar zusammen!

Ihr Familienleben funktioniert trotz Trennung! Rachel Bilson (41) und Hayden Christensen (41) hatten sich 2007 während der Dreharbeiten zu "Jumper" kennen und lieben gelernt. Schon ein Jahr später hatten sie ihre Verlobung verkündet. Doch statt zu heiraten, beendeten die Schauspieler ihre Beziehung zwei Jahre später. Darauf folgten ein Liebes-Comeback und die Geburt der gemeinsamen Tochter im November 2014. Drei Jahre später trennten die beiden sich endgültig – doch Rachel und Hayden verstehen sich immer noch gut!

Gemeinsam mit ihrer Tochter Briar Rose Christensen (8) wurden die beiden jetzt in Los Angeles gesichtet. Fotos, die Hollywood Life vorliegen, zeigen das befreundete Ex-Paar am Flughafen, bevor sie gemeinsam in ein Flugzeug steigen. Für die bevorstehende Reise tragen die Schauspieler graue Jogginghosen. Rachel hat einen grauen Pullover an und eine große Sonnenbrille. Hayden ist in einem grauen T-Shit und einem schwarzen Hemd unterwegs.

"Das Wichtigste für mich ist, dass es Briar gut geht und sie sicher ist", hatte Rachel in einem älteren Interview gegenüber People geäußert. Sie wolle, dass ihre Tochter sich von den Menschen geliebt fühlt, die sie am meisten liebt. "Ich denke, dass wir das gut hinbekommen", hatte die O.C. California-Darstellerin vermutet.

Getty Images Rachel Bilson, Schauspielerin

Getty Images Hayden Christensen, Schauspieler

