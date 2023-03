Vor vier Jahren: Rachel Bilson und Nick Viall fakten Flirt

Wollten Rachel Bilson (41) und Nick Viall (42) etwa nur Aufmerksamkeit? 2019 wurden immer wieder Vermutungen laut, dass die Schauspielerin und der ehemalige US-Bachelor miteinander anbandeln: So flirteten Rachel und Nick in seinem eigenen Podcast und hinterließen freche Kommentare unter ihren Social-Media-Posts. Offiziell zusammen waren die beiden aber nie. Vier Jahre später klärten Rachel und Nick jetzt auf, warum sie nie ein Paar wurden!

In Nicks Podcast "The Viall Files" verrieten die beiden, dass sie immer nur Freunde waren – und die Öffentlichkeit schlichtweg an der Nase herumführen wollten: "Nick und ich hatten nie ein Date. Wir haben das Internet getrollt. Wir haben nur herumgealbert." Außerdem erklärte Nick, dass sie lediglich auf die Beachtung der Klatschwelt hofften: "[Wir waren] einfach nur Single und wir wollten die Aufmerksamkeit."

Der 42-Jährige gab auch zu, dass er und Rachel das Interesse der Öffentlichkeit für einen eigenen Podcast nutzen wollten – auch wenn sie ihren Plan dann doch nicht umsetzten: "Er sollte 'Making Love With Nick and Rachel' heißen. Ich hatte bereits ein Instagram-Profil dafür gespeichert. Dann bekam sie einen Job und ließ mich im Stich." Zudem ergänzte Rachel: "Es war wie: 'Okay, das ist ein Teaser für das, was wir machen'. Auch wenn es nicht zustande gekommen ist, war das die Absicht."

