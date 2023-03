Mit 38 Jahren hatte Rachel Bilson ihren ersten Orgasmus!

Sie scheut sich nicht! Rachel Bilson (41) hatte sich im Jahr 2017 nach zehnjähriger Beziehung von Hayden Christensen (41) getrennt. Mit ihm hat die Beauty eine gemeinsame Tochter. Im Jahr 2020 war die Schauspielerin für nur wenige Monate mit dem Comedian Bill Hader (44) zusammen. Die Beziehung soll zwar nur kurz gewesen sein – jedoch von immenser Bedeutung, denn: Er könnte Rachel ihren ersten Orgasmus beschert haben!

In ihrem Podcast "Broad Ideas with Rachel Bilson" hatte die 41-Jährige Whitney Cummings (40) zu Gast. Diese offenbarte der O.C. California-Darstellerin, dass es für sie erst nach dem Absetzen der Pille im Alter von 41 Jahren möglich gewesen sei, einen Orgasmus zu bekommen. "Bei mir war es das Gleiche wie bei dir. Es geschah bei mir auch nicht – erst, als ich 38 Jahre alt war!", antwortete Rachel. In diesem Alter war die gebürtige Kalifornierin mit Bill Hader liiert. Ihre Aussage rückt den Schauspieler als Liebhaber in besonders gutes Licht. Das Gegenteil gilt dann wohl für ihre früheren Partner, darunter ihr Kollege Adam Brody (43) und auch ihr Ex-Verlobter Hayden Christensen...

Wer die Brünette aktuell glücklich macht, ist nicht bekannt. Jedoch hatte Rachel im vergangenen August in dem Podcast "Call Her Daddy" ihren Beziehungsstatus verraten. Die Moderatorin Alex Cooper hatte der Mutter auf den Zahn gefühlt. So wollte sie von ihr wissen, ob sie denn noch Single sei. "Nein, bin ich nicht", hatte der Hart of Dixie-Star auf die Frage geantwortet.

Anzeige

Getty Images Bill Hader mit Rachel Bilson bei den Golden Globes, 2020

Anzeige

Getty Images Hayden Christensen und Rachel Bilson bei der Met Gala 2013

Anzeige

Getty Images Adam Brody und Rachel Bilson, 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de