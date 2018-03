Eine harmonische Trennung sieht anders aus! Sophia Wollersheim (29) und Bert (66) hatten sich vorgenommen, aus ihrem Beziehungs-Aus keine öffentliche Schlammschlacht zu machen. Mit diesem guten Vorsatz ist nun offenbar Schluss. Der ehemalige Rotlicht-König hatte seine Ex so sehr verärgert, dass diese nun auf Facebook verbal ausholte: "Ich bin erschüttert und gekränkt… Illoyalität trifft es wohl am meisten. [...]. Ich ziehe nun den Schlussstrich, denn das ist ein Dolch im Rücken zu viel.”



