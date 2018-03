Was für ein Erfolg für Ricky Martin (45)! Das Musikvideo seiner Single "Vente Pa' Ca" wurde im September 2016 auf YouTube veröffentlicht. Mittlerweile hat der Latino-Star einen wahren Meilenstein erreicht: Über eine Milliarde Menschen klickten bereits auf den Clip. Damit landet der "Livin' La Vida Loca"-Sänger auf Platz 61 der ewigen Bestenliste der Videoplattform. In Kolumbien, Brasilien und Argentinien ist es sogar das erfolgreichste Video aller Zeiten. Unangefochten an der Spitze bleibt weiterhin "Gangnam Style" vom koreanischen Musiker Psy (39). Das Musikvideo hat derzeit knapp über 2,8 Milliarden Views.



