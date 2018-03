Ganz schön neugierig, Kerstin Ott (35)! Die megaerfolgreiche Sängerin erzählte jetzt im Promiflash-Interview, dass sie gerne einmal mit Florian Silbereisen (35) in einem Fahrstuhl stecken bleiben würde: "Warum? Ich würd ihn vielleicht ein bisschen über Helene ausquetschen." Kerstin möchte also alles über Schlager-Star Helene Fischer (32) erfahren – und das am besten von Florian, der seit 2008 mit ihr liiert ist.

Das Video von Kerstin Otts aktueller Single "Herzbewohner" könnt ihr euch hier auf dem YouTube-Kanal Ich find Schlager toll! ansehen.



