Julez Sawatzki war nur kurz dabei. In der ersten Folge Die Bachelorette gab es für den Fashionblogger keine Rose von Single-Lady Jessica Paszka (27). Wie es dem 26-Jährigen nach dieser Abfuhr geht, hat er im Promiflash-Interview am Rande der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg verraten. Er hätte gerne mehr mit der Bachelorette gemacht, sagt aber auch: "Wenn es am Anfang schon nicht passt [...], dann muss man auch den Korb auch annehmen und damit leben."

