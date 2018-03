Sind sie zusammen oder sind sie nicht? Was genau bei Sarah Lombardi (24) und ihrem Michal abgeht, wissen wohl nur die beiden selbst. Während im Netz bereits von Trennung die Rede ist, beweisen Fotos: Sie sind vertrauter denn je. Sarahs Noch-Ehemann Pietro (25) scheint dieses Chaos mächtig auf die Nerven zu gehen. In einem Live-Video spricht er Klartext: "Für mich ist das Kindergarten. Entweder man ist zusammen oder man ist nicht zusammen. [...] Einmal Streit, einmal dies – wenn man so schon anfängt. Wer weiß wie’s endet."



