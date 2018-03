Was?! Lisa und Lena (15) sind wirklich noch nervös bei Mega-Fan-Aufläufen? Die Webstars waren am Wochenende zu Besuch beim Oslo Sommertid. Gemeinsam standen sie mit den Twins Marcus & Martinus auf der Bühne. Tausende Fans feierten die beiden Zwillings-Paare. Aber genau diese große Menschenmenge zauberte den Musical.ly-Stars Schweißperlen auf die Stirn. "Da waren so viele Menschen! Tolles Publikum und eine super Stimmung. Wir müssen zugeben, dass wir schon ein wenig nervös waren", schrieben sie nach ihrem Gig auf Instagram.



