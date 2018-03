Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn: Mit seinem Song "Louis Louis", einem Modern-Talking-Cover, polarisierte Kay One (32) zuletzt mehr als je zuvor. Einem scheint der Track allerdings so gar nicht zuzusagen. Im Interview mit Promiflash packte Bushido (38) jetzt aus: "Ich hab’ dazu keine Meinung. Das ist für mich persönlich nicht die Art von Rap, die mich interessiert." Ob einen neuen Rapper-Krieg entfacht? Schließlich battleten sich die beiden schon in der Vergangenheit des Öfteren mit Diss-Tracks.



