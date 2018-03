15 Millionen Klicks schwer! Kay One (32) liefert mit seiner Version des Modern-Talking-Hits "Brother Louie" wohl einen DER Sommerhits 2017 ab. Das Video zu "Louis Louis" veröffentlichte der Rapper vor knapp einem Monat. In dieser kurzen Zeit wurde der Clip schon über 15 Millionen mal auf YouTube geklickt. Damit bricht der 32-Jährige einen Rekord: In einer so kurzen Zeit erreichte bisher noch kein deutscher Rapper so viele Views. "Unfassbar! Was für krasse Zahlen! Danke an alle, die mich tagtäglich supporten und unterstützen", freut sich Kay jetzt in einem Facebook-Post über diesen riesigen Erfolg.



