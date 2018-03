Für die einen mögen abstehende Ohren ein Makel sein – nicht aber für Anna Wilken (21)! Das Model, das 2014 freiwillig bei GNTM ausstieg, ist heute weltweit gefragt und rockte in diesem Jahr bereits die Pariser Fashion Week. Ihre Lauscher sind ihr Markenzeichen, an das kein Chirurg je Hand anlegen darf. "Eine Narkose ist auch ein Risiko und bisher hab ich mich davon ferngehalten. Und ich mag die auch! Also ich find es mit einem Dutt selber total schön, von daher brauche ich das nicht", verriet sie Promiflash auf der Berlin Fashion Week.



