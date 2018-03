Läuft da nun wieder was zwischen dem ehemaligen Bachelor Leonard Freier (32) und seiner Ex Angelina Heger (25)? Seit ein paar Wochen verstehen sich die beiden wieder deutlich besser als kurz nach der Trennung. Aber nach dem Reality-Star dementierte nun auch Leo ein Liebes-Comeback. "Auf gar keinen Fall!", sagte er bei der Michalsky StyleNite vergangenen Freitag in Berlin gegenüber Promiflash. Mehr gibt es dazu offensichtlich nicht zu sagen.



