Seit drei Jahren glücklich vergeben – mit diesem Geständnis platzte nun Nachwuchsmodel Brenda (23) heraus. Während die anderen Germany's next Topmodel-Girls der vergangenen Staffel aus ihren Beziehungen kein Geheimnis machten, behielt die 23-Jährige ihr Liebesglück für sich – bis jetzt! "Also, ich möchte der Welt schon zeigen, dass ich in festen Händen bin, weil natürlich, ich liebe ihn ja über alles, aber ich möchte ihn sehr privat halten", verriet sie bei der "Summer of Love"-Party von Freaky Nation im Gespräch mit Promiflash. Das Paar lernte sich in einem Berliner Club kennen und wohnt sogar zusammen.



