Wenn dieser Song läuft, muss man einfach tanzen! Luis Fonsis Single "Despacito" ist der offizielle Sommerhit 2017! Der Latino-Ohrwurm ist seit ganzen elf Wochen ununterbrochen auf Platz eins der offiziellen deutschen Charts. Seit dem "Ketchup Song" aus dem Jahr 2002 hat das kein spanischsprachiger Song mehr geschafft. Dank Justin Biebers (23) "Despacito"-Remix erreichte die Single Ende April die Top-Position in den Charts – und gab sie seitdem nicht mehr her! Luis weiß, was die Hörer an der Nummer schätzen: "Sie hat diesen Sommer-Vibe, der sagt: ‘Lasst uns zum Strand gehen und feiern’", wie er im Interview mit Promiflash verraten hat.



