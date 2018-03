Nicht nur Sarah Lombardi (24) bekommt im Netz viel Hate von anonymen Internet-Usern für ihre Mutterqualitäten ab. Auch Anne Wünsche (25) kämpft mit den Übermüttern. Im Promiflash-Interview regt sie sich jetzt darüber auf: "Was ich nicht jeden Tag alles lese. Aber die kriegen auch echt nur so einen Bruchteil von meinem Alltag mit [...]. Ich finde, jeder sollte sich da selber an die eigene Nase fassen und andere einfach leben lassen." Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin stellt außerdem klar: "Ich bin keine schlechte Mutti!"



