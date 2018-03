Heiß, heißer, Jessica Paszka (27): Als Bachelorette verzaubert die blonde Schönheit gerade die Rosenanwärter in der RTL-Kuppelshow. Jetzt haben aber nicht mehr nur die verbliebenen Herren, sondern ganz Deutschland allen Grund zum Staunen: Für die aktuelle Playboy-Ausgabe ließ das TV-Starlet die Hüllen fallen! Sie ist nicht die erste Dame, die nach der Teilnahme an einem Dating-Format blankzieht. Schon die folgenden Ex-Bachelor-Girls haben sich für das beliebte Erotik-Hochglanzmagazin nackig gemacht: Angelina Heger (25), Anja Polzer (33), Katja Kühne (32) oder auch Alissa Harouat (29). Jessy ist allerdings die erste deutsche Bachelorette in der Bunny-Familie!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de