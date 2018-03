Mario Galla (32) und Oliver Pocher (39) haben für die TV-Show Global Gladiators ein paar Nächte gemeinsam in der afrikanischen Wüste im Container verbracht. Seitdem kennt das Männer-Model anscheinend die Frauen-Vorlieben des Comedians ganz genau. "Ich glaube, in Olis Beuteschema ist alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist!", scherzte Mario im Interview mit Promiflash bei der Michalsky Style Nite vergangenen Freitag in Berlin. "Oli geht mal dunkel, mal blond, mal grün, mal kreuz und quer. Solange die Frau hübsch ist!"



